Cities: Skyline II a été annoncé !

Publié le Mardi 7 mars 2023 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Il est temps de construire mon Empire

Une suite révolutionnaire au city-builder Cities: Skylines offrira la simulation de ville la plus réaliste jamais créée. Vous allez pouvoir créer des villes diverses et variées et suivre leur croissance, allant de simples villages, aux grandes métropoles.On reprend la recette miracle du précédent opus et on améliore TOUT, en effet, le jeu vous laissera créer et faire prospérer votre Eldorado comme vous le l'avez jamais vu.Le titre proposera un réseau de transport complet et un système économique relativement développé, une multitude d’options de construction et de personnalisation ainsi que des capacités de modélisation avancées qui sauront combler les fans du premier opus mais aussi les nouveaux arrivants.Le jeu sortira sur PC, Xbox Series X|S et sur PlayStation 5, plus tard dans l’année.Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour illustrer cette annonce :