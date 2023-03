Ghost Song : le metroidvania ressort en boîte

Publié le Lundi 6 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vous chantiez ? J'en suis fort aise...

Initialement sorti en juin de l'année dernière sur PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Xbox Cloud et PC, le jeu Ghost Song ressort sur PS4, PS5 et Nintendo Switch en version boîte grâce à Just For Games.Le jeu est signé du studio Old Moon et il s'agit d'un metroidvania 2D se déroulant dans un univers SF dessinéà la main. Vous allez devoir explorer une dangereuse planète extraterrestre et découvrir sa faune et sa flore.La version boîte contiendra un poster, avec une carte au dos.