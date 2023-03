Le jeu de combat The Rumble Fish 2 ressort

Publié le Lundi 6 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Moui...

Jeu de combat sorti en 2005, développé par Dimps, The Rumble Fish 2 bénéficie d'une sortie en boîte sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, édité par Clear River Games, spécialisé dans les jeux rétro,En effet, The Rumble Fish 2 est un jeu de combat 2D à l'ancienne. Mode arcade, survie, contre-la-montre, multijoueur local, multijoueur en ligne, entraînement... de nouvelles options ont également été ajoutées à tout ça : mode spectateur, relancer le même combat (local ou en ligne), ajustement du temps, refuser un match en ligne, sauvegardes auto...Notez que le jeu est déjà dispo sur PC, mais aussi sur Xbox, en version dématérialisée.