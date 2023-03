(TEST) Perish (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 6 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bienvenue au Purgatoire

Avant de prendre un nouveau stagiaire, on lui fait toujours passer un test. Alors avant, on le scotchait sur une cible tournante, on se bandait les yeux et on lui lançait des balles de baseball frappées avec une batte. Mais c'était dur. Donc on a ensuite opté pour des fléchettes. Mais c'était mou. Alors on a opté pour des hachettes. Et c'est là qu'on a eu des problèmes.Depuis, on file un jeu à tester au candidat et s'il s'en sort bien, on le prend. C'est moins drôle, mais bon...Vous retrouverez donc Romain, cet été, dans nos colonnes. Et voici son test. Son test de test.