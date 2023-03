Volley Pals sort cette semaine

Publié le Mardi 7 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On appelle pas ça des mires, mais des antennes, bordel !

Comme son nom l'indique, Volley Pals est un jeu de volley. Il proposera des parties multijoueur, dans une ambiance très cartoon. Un jeu très arcade, qui propose plusieurs personnages à intégrer dans son équipe. Vous pourrez aussi customiser les règles d'une partie, grâce à plusieurs options.Développé par le studio Naisu, Volley Pals sort le 9 mars en accès anticipé sur Steam, le 10 mars sur Xbox One et Xbox Series, via le Microsoft Store. Il sera disponible sur Nintendo Switch le 6 avril.On vous laisse découvrir ça en vidéo :