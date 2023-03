GrimGrimoire OnceMore sort une démo

Publié le Mardi 7 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratos

Si vous voulez tester le jeu avant sa sortie, sachez que la démo de GrimGrimoire OnceMore est désormais disponible sur Nintendo Switch, PS4 et PS5, via les stores respectifs. Le jeu sortira d'ailleurs sur ces trois plateformes dès le 7 avril prochain. Il sera édité par NIS America. Il s'agit d'une version remasterisée par Vanillaware de leur propre jeu, baptisé à l'époque GrimGrimoire, tout coirt, sorti en 2007.GrimGrimoire OnceMore est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dans une école de magie, la Silver Star Tower. Lilibet Blan est une petite sorcière qui va y apprendre la magie. Le remaster ne se contente pas de porter le jeu, mais retravaille également l'interface et l'arbre de compétence.