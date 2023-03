Alien : un nouveau film en tournage

Publié le Mercredi 8 mars 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On attend de voir...

Après le fiasco Prometheus et Alien Covenant, la saga Alien repart sur les écrans, puisque la 20the Century Fox vient d'annoncer le (très) prochain début de tournage pour un nouvel épisode de la saga.Le nouvel Alien sera réalisé par Fede Alvarez (Evil Dead, Don't Breathe) et reviendra à ses premières amours : de la tension et un soupçon de flippe. Au casting, Cailee Spaeny (SALE TEMPS A L’HOTEL EL ROYALE), David Jonsson (la série “Industry”), Archie Renaux (MORBIUS), Isabela Merced (ROSALINE), Spike Fearn (THE BATMAN) et Aileen Wu (le documentaire AWAY FROM HOME).Le film racontera l'histoire d'un groupe de jeunes vivant dans un monde lointain, qui va devoir faire face à l'invasion du xénomorphe.Pas de date de sortie, mais il faudra très certainement attendre 2024.