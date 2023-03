Publié le Mercredi 8 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On remet ça ?

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition est sorti. Le jeu est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5. Il comprend le jeu de base et ses deux DLC, Meurtre sur Éridan et Péril sur Gorgone au prix de 59,99 €.Au menu, graphismes 4K pour les consoles et PC qui peuvent le gérer, refonte de l'éclairage, des environnements, des personnages, des textures, limite de niveau augmentée à 99... sans oublier une amélioration de l'IA, de nouyvelles animations, une technique retravaillée pour que le jeu soit plus fluide, réduction des temps de chargement...On avait bien aimé le jeu, note test est accessible ici