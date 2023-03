Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 8 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

:Facepalm:

Paramount a livré une nouvelle bande-annonce de son pas très attendu, du moins à la rédaction parce qu'on est en train de se battre pour savoir qui sera puni et devra se taper l'avant-première même si on sait que ça va se terminer à coups d'arrêts maladie cette histoire, Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs.Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs est un film, enfin on espère que ce n'en sera pas un ersatz, réalisé par Jonathan Goldstein & John Francis Daley, d'après l'univers de Dungeons & Dragons, bien entendu.Avec l'insipide Chris Pine, le has-been Hugh Grant et l'inintéressante Michelle Rodriguez.Le film Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs racontera l'histoire, je cite le vrai synopsis officiel entre guillemets, d'un "voleur beau gosse" qui, avec sa "bande d'aventuriers improbables" entreprend un "casse épique" pour récupérer une relique perdue. Bien entendu, ça va mal tourner, ils vont se retrouver pourchassés.Le film est attendu pour le 12 avril au cinéma.Mais on continuera de vous en parler d'ici-là, parce que ça nous fait rire.