De nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 8 mars 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Jolie liste

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console & PC) - disponible

Dead Space 2 (Cloud) EA Play – 9 mars

Dead Space 3 (Cloud) EA Play – 9 mars

Valheim (Aperçu) (Console) – 14 mars

Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console & PC) – 16 mars

Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition (Console & PC) – 21 mars

Fallout 76 : Invasion Mutante – Disponible

No Man’s Sky : Mise à jour Fractal – Disponible

Halo Infinite Saison 3 : Echoes Within – Disponible aujourd’hui

Sea of Thieves : Les Forteresses de la Fortune et les festivités du cinquième anniversaire – 16 et 20 mars

Madden NFL 23 : Pack EA Play Supercharge – Disponible jusqu’au 9 mars

Halo Infinite : Pack Fusil d’Assaut Corrompu – Disponible

F1 22 : Pack de contenu Champions – Disponible

Les Sims 4 : Tenues de nuit pour une soirée pyjama – Disponible

Overcooked! 2 (250 points – membres Ultimate uniquement) : Brûlez 30 objets

Signalis (5 points) : Jouez

Débloquez un Succès dans n’importe quel jeu du Game Pass (50 points)

F1 2020 (Console) EA Play

Goat Simulator (Cloud, Console & PC)

Kentucky Route Zero (Cloud, Console & PC)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console & PC)

Paradise Killer (Cloud, Console & PC)

Undertale (Cloud, Console & PC)

Young Souls (Cloud, Console & PC)

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se modifie encore et toujours, comme chaque mois. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.