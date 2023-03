Someday You'll Return : Director's Cut sort PS4, PS5 et PC

Publié le Mercredi 8 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les gamins, ça fait chier

Jeu d'horreur psychologique tchèque développé par le studio CBE Software, Someday You'll Return vient de ressortir, cette fois en version Director's Cut. Il est disponible sur PS4 et PC, mais aussi sur une nouvelle plateforme, la PS5. Prix de vente : 24,99 €.Le jeu, sorti initialement en 2020, s'offre des améliorations avec cette Director's Cut, qu'elles soient graphiques, de gameplay, mais aussi du bonus de contenu.L'histoire est celle de Stela, une jeune fille perdue dans les forêts de Moldavie du Sud, et de Daniel, son père, qui avait pourtant juré de se tenir à l'écart des bois, mais qui va devoir y retourner pour retrouver sa gamine. Quand on vous dit que les enfants, c'est rien que des emmerdes.Bref. Vous allez flipper vot'mère.