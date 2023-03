Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon en démo

Publié le Jeudi 9 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les origines...

Le nouveau jeu se déroulant dans l'univers de Bayonnetta, j'ai cité Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, sort le 17 mars sur Nintendo Switch.Préquelle de la série, le jeu propose de découvrir les débuts de Cereza, une jeune apprentie-sorcière, avant que celle-ci ne devienne la célèbre Bayonetta, avec ses tenues moulantes, ses petites lunettes de secrétaire sexy et son corps de rêve devant lequel d'innombrables gamers ont bavé à grandes eaux.L'histoire débute dans une forêt interdite afin d’acquérir un pouvoir pour sauver la mère de l'héroïne. Les joueurs pourront contrôler à la fois Cereza et Chouchou, son démon partenaire.Une démo est désormais disponible sur le Nintendo eShop.