Wolcen arrive sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Publié le Jeudi 9 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sauvez le monde, encore une fois

Wolcen: Lords of Mayhem est un hack'n'slash sorti en 2020 sur PC, développé par Wolcen Studio, parce que parfois, prendre le nom de son premier jeu comme nom de studio, ça évite d'innombrables réunions interminables.Wolcen Studio a annoncé la sortie de son jeu Wolcen, donc, sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour le 15 mars. Donc la semaine prochaine.Le jeu se déroule dans un univers Dark Fantasy. Vous y jouez un soldat vétéran capable de se transformer en puissant être céleste. 4 avatars sont accessibles, chacun avec ses propres compétences. Le but va être de faire face à des hordes démoniaques.Notez que cette sortie sur consoles s'accompagne de la sorti d'un nouveau chapitre pour le jeu. Si vous avez la version PC, il sera accessible gratuitement.