Goblins of Elderstone, le city-builder gobelin, est sorti

Publié le Jeudi 9 mars 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un dernier vert pour la route ?

Développé par Outerdawn,Goblins of Elderstone est un city-builder qui vous propose de gérer et développer un village gobelin. Après plusieurs années en accès anticipé, le jeu débarque une bonne fois pour toutes en version complète, sur Steam . Il est proposé à moins de 20 €.Comme dans tout city-builder, il vous faudra construire les bâtiments, récupérer les ressources, faire prospérer votre village. Vous devrez aussi satisfaire ou vous opposer aux divinités qui se pencheront sur votre peuple, mais aussi contrer les attaques d'autres tribus gobelines. Sans oublier les héros, toujours persuadés que tuer du gobelin leur rapportera au mieux de l'or, au pire des points d'expérience.On vous laisse découvrir le jeu via une nouvelle vidéo :