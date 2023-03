Sword Art Online Last Recollection sortira le 6 octobre

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La saga se poursuit

Sword Art Online Last Recollection est un JRPG qui proposera une nouvelle interprétation de l’histoire de Reki Kawahara, vu dans l'anime Sword Art Online, via l'arc Underworld War. Il vient d'être annoncé pour le 6 octobre prochain sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series et PS5.On y suivra les aventures de Kirito, plongé en pleine guerre de l'Underworld, alors que les portes du Territoire des Ténèbres s’ouvrent et que des monstruosités s'apprêtent à dévaster l'Empire. Dorothy, un mystérieux chevalier noir, va confier à Kirito et ses amis, à savoir sauver le monde. Comme d'habiture, quoi.Un clip retraçant toute l’histoire de l’anime et de la série de jeux vidéo Sword Art Online a été publié pour l'occasion.