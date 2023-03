Transport Fever 2 : Console Edition est sorti

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un petit bout de tchou

Transport Fever 2 Console Edition est désormais disponible sur les consoles PlayStation et Xbox. Le jeu, déjà disponible sur PC depuis 2019, sort sur consoles avec plusieurs DLC. Vous aurez ainsi droit à scénarios exclusifs dans tous les types d’environnements, 6 nouveaux véhicules historiques exclusifs et 2 nouvelles bandes sonores en jeu issues des deux précédents titres Train Fever et Transport Fever.Cette version console propose aussi des graphismes améliorés et une refonte complète des véhicules, ainsi qu’une interface et des commandes adaptées à la manette.Pour rappel, le jeu retrace plus de 170 ans d'histoire et de technologie du transport. Vous allez pouvoir développer votre empire, via plus de 200 véhicules européens, américains et asiatiques. Trains, bus, tramways, camions, avions et bateaux sont proposés pour vous permettre de transporter les voyageurs.