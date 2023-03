- Paranormasight : le jeu d'horreur/visual novel est disponible

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Intéressant ?

Nouveau jeu d'horreur façon visual novel, Paranormasight : The Seven Mysteries of Honjo est un jeu signé Square Enix. Il vient de sortir sur PC et Nintendo Switch.Vous allez incarner des personnages maudits au travers de différentes petites histoires, et d'explorer le quartier de Honjo, à Tokyo, pendant l'ère Showa (des années 30 aux années 90). Il vous faudra explorer les environs et résoudre des éngimes pour lever la malédiction de chacun des 7 personnages maudits.A découvrir en vidéo :