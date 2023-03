- War Mongrels sort en édition spéciale sur PS5 le 28 avril

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Parce qu'à une époque, on luttait contre l'extrême-droite

War Mongrels est sorti sur PC en 2021. Il est annoncé en version spéciale contenant la bande-son numérique du jeu, un artbook présentant des biographies détaillées des personnages et des illustrations exclusives, le tout dans un boîtier spécial.Développé et distribué en version digitale par Destructive Creations, War Mongrels est un jeu tactique en vue isométrique et en temps réel qui vous replonge en plein dans les années terribles de la Seconde Guerre Mondiale. Il dépeint une réalité historique méconnue. Celle du front de l'Est, où vivent à la fois sympathisants et rebelles. Vous allez rejoindre une escouade composée de nouveaux combattants de la liberté et réécrire l'histoire. Les « anciens » soldats de la Wehrmacht, les combattants polonais et les guerriers lituaniens s'unissent contre un ennemi commun : la propagande et la folle fureur d'Hitler.Parce qu'à une époque, on luttait contre l'extrême-droite.