- Fabular: Once Upon a Spacetime accueil une nouvelle mise à jour

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 11:45:00 par Théo Valet

Quand fantaisie et science-fiction se mélangent

Fabular: Once Upon a Spacetime est un jeu sorti en novembre dernier sur PC. Dans ce Roguelike, vous affrontez des chevaliers de l'espace dans un univers ou futur et médiévale cohabitent. Vous devez donc vous battre à l'aide de votre vaisseau spatial, tout en traversant la galaxie pour sauver votre royaume.La mise à jour gratuite "Ways of the Flow" apporte de nouvelles options de difficulté personnalisables qui permettent aux joueurs de pouvoir avoir une expérience beaucoup plus calme ou au contraire beaucoup plus dure afin d'en avoir pour tous les goûts. La carte stellaire a, elle aussi, été modifiée pour permettre au joueur un plus grand contrôle sur leur voyage dans l'espace. Les joueurs auront accès à plus d'informations pour avoir plus de choix et prendre des décisions en connaissance de cause.Le jeu est disponible sur PC via Steam, Epic Games Store, GOG ou Humble Store.