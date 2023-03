- TerraScape arrive en early access le 6 avril prochain

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 11:30:00 par Théo Valet

Un petit jeu calme, ça fait du bien

Mélange entre jeu sandbox, city builder et puzzle game, Terrascape sera disponible en early access à partir du 5 avril prochain sur Steam. Dans ce jeu, le but sera de construire la ville/village/bourg de vos rêves en utilisant un système de decks de cartes. Chaque deck apporte ses propres constructions et vous permettra d'agrandir votre ville et d'avoir diverses opportunités.L'idée de puzzle game viens des ressources nécessaires pour les constructions ainsi que de l'influence de ce qui se trouve autour de votre construction, que ça soit les autres bâtiments, les ressources naturelles, le terrain, etc. Il faudra prendre ces paramètres en compte pour être efficace. La zone de jeu est générée procéduralement pour encore plus de rejouabilité et le jeu sera étendu peu à peu grâce à de nouveaux decks de cartes.Si le jeu vous intéresse, voici le lien de sa page Steam.