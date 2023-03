Life of Delta, une aventure narrative, sort sur PC et Nintendo Switch

Publié le Lundi 13 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une jolie histoire

Développé par Airo Games et édité par Daedalic Entertainment, le jeu Life of Delta est orésenté comme un jeu d'aventure narrative, avec des énigmes et puzzles. Ce point'n click se déroule dans un monde post-apocalyptique.Vous incarnez Delta, un petit robot de service, à la recherche de son ami perdu. Il est petit, pas très fort, et va devoir faire face à tous les dangers pour traverser un monde hostile.Le jeu propose des graphismes dessinés à la main. Il sort aujourd'hui sur PC et Nintendo Switch.