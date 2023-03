Rough Justice '84 : le jeu de stratégie années 80 est sorti

Publié le Lundi 13 mars 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

L'agence tous risques

Jeu de stratégie solo, inspiré des jeux de société des années 80, développé par Gamma Minus et édité par Daedalic Entertainment, Rough Justice : '84 sort aujourd'hui sur PC. Une version consoles est en développement et sortira plus tard dans l'année. Il sera disponible cet après-midi sur Steam Dans le jeu, vous allez gérer une agence de sécurité et de recouvrement, mais aussi de chasseurs de prime. Protection, chasse à l'homme, intimidation, violence seront votre quotidien. Le but est de vous imposer dans la ville de Seneca City. Mais vous allez vous rendre compte qu'une dangereuse machination se trame en arrière-plan, dans votre ville...