(TEST) ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

Publié le Lundi 13 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un téléphone démoniaque à souhait

Parce qu'on est joueurs, à Gamalive, on file les smartphones à tester au seul mec qui habite dans une ferme paumée dans la montagne et qui, pour capter du réseau, doit marcher 30 minutes au milieu des vaches et atteindre le point culminant de sa vallée.Après, il a testé un smartphone Diablo. Autant dire qu'il fallait que ce soit l'enfer.Quant à savoir si c'est aussi d'enfer, il faudra lire pour le découvrir...