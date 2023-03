Road 96: Mile 0 dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 13 mars 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Hit the road, jack

Jeu d'aventure narratif développé par DigixArt, Road 96 est sorti en 2021. Il s'offrira dès le 4 avril prochain une préquelle, baptisée Road 96: Mile 0, toujours développée par DigixArt et édité par Ravenscourt.On retrouve Zoe et Kaito, les deux héros, à leur adolescence. Malgré leurs origines opposées, leurs chemins se croiseront intimement, entre soif de liberté et mystères dangereux. Zoé est la fille du ministre du pétrole et vit dans la partie riche de la ville. Kaito vient du côté craignos et vient de déménager dans un quartier plus calme, ses parents espérant trouver du travail et voulant échapper à la pollution.Le jeu sortira sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series, Switch et sur PC.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.