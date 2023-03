- The Outlast Trials, le jeu d'horreur débarque le 18 mai

Publié le Lundi 13 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Mourez entre amis

The Outlast Trials se déroule dans le même univers que les précédents jeux Outlast, qui ont remporté un vif succès auprès des fans d'horreur. Ce nouvel opus vous offre la possibilité de jouer seul ou entre amis jusqu'à 4.Se déroulant durant la guerre froide, The Outlast Trials vous plonge dans la peau d'un sujet de tests au sein du laboratoire de la Murkoff Corporation. Vous allez devoir réussir une série de tests physiques et mentaux. Votre but est de survivre face aux tortures que vous allez subir.Le jeu débarque en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store dès le 18 mai.