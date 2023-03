Rogue Spirit est disponible

Publié le Mardi 14 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Fantôme fais-moi peur

Jeu d'action-aventure, aux relents de Rogue-lite, le jeu Rogue Spirit est inspiré de l’animé éponyme. Il est développé par Kids With Sticks et édité par 505 Games. Il vient de sortir sur PC, Xbox Series et PS5.Vous allez incarner le fantôme du prince du Royaume de Midra, bien décidé à vaincre les armées du Chaos pour sauver le peuple du Royaume de Midra des envahisseurs démoniaques.Le jeu vous permettra de posséder les personnages ennemis et absorber leurs compétences dans des niveaux générés de manière procédurale. Vous aurez 20 personnages avec des capacités, des armes et des styles de jeu différents, des améliorations permanentes entre les parties, des boss de fin de niveau, le tout dans une ambiance nippone traditionnelle.