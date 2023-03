Process of Elimination sort une démo sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mardi 14 mars 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Cluedo ?

NIS America vient de sortir une démo pour son jeu Process of Elimination sur PS4 et Nintendo Switch. Elle est téléchargeable gratuitement sur les stores respectifs. Le jeu, quant à lui, est prévu sur ces deux plateformes pour le 14 avril prochain.Ce jeu d'enquête sera disponible en japonais sous-titré anglais. Il raconte la traque du Duc Écartelé, un tueur en série de grande envergure, par l’Alliance des Détectives, un comité réunissant des enquêteurs de haut niveau. Ils se retrouvent tous ensemble sur leur île privée pour discuter de l'enquête, quand, coup de tonnerre, on découvre que le tueur est parmi eux. Il nous incombe donc de le démasquer avant que tout le monde ait été massacré.14 détectives vont s'affronter... ou s'associer. On vous laisse tester la démo pour voir si vous accrochez ou non.