Publié le Mardi 14 mars 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Y'a encore du monde sur le jeu ?

The Elder Scrolls Online Scribes of Fate sort le 28 mars sur PC. Cette nouvelle extension sera accompagnée de la MAJ 37. Cette extension ajoute deux nouveaux donjons PvE pour 4 joueurs, Bal Sunnar et les Salles du Scribe. Ils sont disponibles en modes Normal, Vétéran et Difficile, et permettront de récupérer des récompenses et des Succès, dont six nouveaux ensembles d'objets, deux ensembles de monstres et plusieurs objets de collection : un skin, des emotes et bien plus encore.Ces donjons suivent deux deux histoires différentes qui introduisent la saga L'Ombre sur Morrowind. Scribes of Fate sera suivie par le Prologue de Necrom et le Chapitre Necrom un peu plus tard dans l'année.D'autre part, la MAJ 37 du jeu de base sera déployée en même temps. Elle est gratuite et amène son lot de correctifs et améliorations comme une nouvelle option d'accessibilité (la Narration d'écran), un nouvel outil cosmétique (Cacher les épaules, qui peut être obtenu lors du prochain événement en jeu, le Festival des bouffons, à la fin du mois), ainsi que des améliorations pour le système de logement.