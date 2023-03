Front Mission 1St Remake reçoit une édition limitée sur Switch

Publié le Mercredi 15 mars 2023 à 09:30:00 par Yoann Schuler

Les gros robots sur petite console, deluxe

Front Mission 1St Remake, c'est le remake de Front Mission 1St. Je sais je sais, de rien. Un jeu sorti il y a déjà un an sur Nintendo Switch, et qui nous propose une expérience tactique avec des méchas et de la géopolitique. Enfin, dans le scénario la géopolitique hein, le jeu c'est surtout les méchas.Quoiqu'il en soit on vous apprend aujourd'hui que Front Mission 1St Remake se paie donc une édition limitée sur Switch, qui viendra avec un "lenticulaire" exclusif, 2 "lithographies" et un manuel de jeu imprimé. Entre guillemet car je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. D'autant que, lithographie, après une courte recherche google, je vois plus ou moins, mais lenticulaire je reste coi. Dites vous que ce sera de jolies images !Retrouvez cette édition limitée le 20 avril, les précommandes sont déjà ouvertes.