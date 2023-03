(TEST) Monster Energy Supercross Championship The Official Videogame 6 (PC, PlayStation, Xbox)

Publié le Mardi 14 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

De boue, assis

J'avoue. Les heures passées à saigner de fond en combles le jeu Motocross Madness, me manquent. Et même si j'ai plus d'une fois maudit les gros cons qui défoncent les chemins dans la forêt, au mépris de toute sécurité, manquant de percuter un promeneur, j'ai toujours eu un petit faible pour le motocross.Motocross, supercross, c'est kif-kif.Alors une fois encore, j'ai enfourché ma moto et je me suis mesuré aux meilleurs dans le jeu au nom le plus merdique du moment. Et le plus long, aussi.