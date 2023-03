Puzzle Quest 3 annoncé pour le 18 Avril

Publié le Mercredi 15 mars 2023 à 10:00:00 par Ambre Cogné

3 fait la paire

Développé par Infinity Plus 2 et édité par 505 Games, Puzzle Quest 3 est un jeu mêlant match-3 et RPG. Le jeu vous invite à voyager à travers le monde d'Etheria pour vaincre de nombreux adversaires en joignant des gemmes par groupes de trois ou plus pour activer divers capacités.Puzzle Quest 3 sortira sur Playstation 4 et 5 et Xbox One et Series le 18 Avril prochain. Il est déjà en accès anticipé sur Steam , sur l'App Store et sur le Google Play Store. D'ici là, on vous invite à jeter un coup d'oeil au dernier trailer: