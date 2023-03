System Shock : le remake sort le 30 mai

Publié le Mercredi 15 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sur PC uniquement

On l'attendait pour mars... finalement, ce sera pour mai. System Shock, le remake, sortira le 30 mai sur PC. Et sur PC uniquement, c'est la deuxième mauvaise nouvelle. Il est toujours prévu sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais il faudra attendre plus tard dans l'année pour le voir sortir sur ces plateformes.Cette version PC comprendra le jeu System Shock 2 Enhanced Edition gratuitement en bonus, si vous achetez le jeu dans les premières semaines après sa sortie.Jeu culte sorti en 1994, System Shock est un mélange de FPS et RPG qui vous envoie en 2072, sur une station spatiale appelée « Citadel ». Vousx êtes un pirate informatique aux capacités améliorées par un implant neural, qui s'oppose à une intelligence artificielle baptisée « SHODAN ».