Project G, le jeu de stratégie signé NC Soft, en vidéo

Publié le Jeudi 16 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avec des dragons dedans

Premier jeu de stratégie en temps réel signé NC Soft, Project G est prévu sur mobiles et sur PC avant la fin de l'année. Une première vidéo a été publiée sur le jeu.Ce jeu se déroulera dans un monde gigantesque, en guerre. Chaque joueur devra accumuler des ressources et des richesses dans le but d'étendre son territoire et permettre à sa guilde d'acquérir le maximum de puissance possible.Le jeu sera MMO (massivement multijoueur en ligne) et se déroulera dans un monde Fantasy. Avec des dragons. Parce que c'est bien, ça, les dragons.Il est développé sur Unreal Engine.