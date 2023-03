Meet Your Maker offert via le PlayStation Plus à sa sortie

Publié le Mercredi 15 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Bonne nouvelle

Behaviour Interactif a annoncé la disponibilité de son jeu Meet Your Maker pour les abonnés du PlayStation Plus, lors de sa sortie, le 4 avril prochain. Les joueurs pourront y jouer sur PS4 et sur PS5.Pour rappel, le jeu est un mélange de combats et de construction. Il proposera de créer ses propres niveaux, ou plutôt ses propres avant-postes, avec ses plateformes et ses armes de protection, ses pièges, ses gardes, puis de les mettre en ligne pour que les autres joueurs viennent les parcourir. Et vous pourrez à votre tour aller tester les niveaux des autres joueurs...Le jeu sortira aussi sur PC, Xbox One et Xbox Series.