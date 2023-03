(TEST) Scars Above (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mercredi 15 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Voyage en terre inconnue

Au détour d'une conversation durant laquelle j'expliquais ne pas être spécialement fan des jeux en vue extérieure, je me suis rendu compte que je me fourvoyais totalement. Et Outcast ? Et Tomb Raider ? Et God of War ? Et Gears of War ? Et... la liste pourrait être encore longue.Et de conclure que tant que le jeu est bon, peu importe le genre. L'occasion de ressortir la citation de Baudelaire : Peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Une citation idéale puisqu'elle amène forcément à se resservir un verre.J'ai donc testé Scars Above. Un TPS. Et pour savoir si ivresse il y a eu, je vous laisse cliquer sur le lien.