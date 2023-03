The Last of Us : la série TV débarque en DVD et Blu-ray

Publié le Jeudi 16 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chouette !

A peine terminée, la saison 1 de The Last of Us est d'ores et déjà disponible à l'achat en version digitale sur Apple TV, Orange VOD, Canal VOD, Rakuten TV ou Google TV.Elle sortira en DVD, Blu-ray et 4K Ultra HD le 19 juillet prochain.C'est du tout bon. Laissez-vous tenter.Pour info, vous trouverez sur les disques quelques 3 heures de bonus, making-of et featurettes. Et une deuxième saison a d'ores et déjà été validée. Va falloir sortir le troisième opus du jeu vidéo rapidement si on en veut une troisième...