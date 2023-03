L'Ã©trangleur de Boston, le nouveau film sur Disney + se dÃ©voile

Publié le Jeudi 16 mars 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Serre-moi fort, Keira...

Albert DeSalvo est un tueur en série coupable d'avoir tué treize femmes entre le 14 juin 1962 et le 4 janvier 1964, à Boston, à leur domicile, après les avoir violées. Arrêté, il avouera le viol de près de 2000 femmes. La Police n'en confirmera "que" 350.Le film sera disponible sur Disney+, dans la partie Star, à partir de demain. On y suivra Keira Knightley dans le rôle de Loretta McLaughlin, reporter au sein du quotidien Record-American et sa collègue et confidente Jean Cole, jouée par Carrie Coon.Le film est écrit et mis en scène par Matt Ruskin. Un making-of a été dévoilé.