(TEST) Mato Anomalies (PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox)

Publié le Jeudi 16 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Raté

Je n'ai jamais été très JRPG. C'est plutôt le truc de Vincent. Cela dit, si j'en dis régulièrement du mal, c'est juste pour le faire chier. Parce qu'il m'arrive, à l'occasion, d'en tripatouiller un ou deux et - ne lui répétez pas - même d'en apprécier certains.Le côté Visual Novel de Mato Anomalies, du moins pour certains passages narratifs, m'a donné envie de le tester. Et puis bon, l'histoire globale, l'ambiance qui semblait s'en dégager, me titillait la curiosité.J'aurais mieux fait de me péter les deux bras.