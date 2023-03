Disney Speedstorm en accÃ¨s anticipÃ© le 18 avril

Publié le Vendredi 17 mars 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Chouette !

Gameloft sortira Disney Speedstorm en accès anticipé le 18 avril. Il sortira sur toutes les plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Il s'agit d'un jeu de courses, façon Mario Kart, mais à l'ambiance Disney. Niveau pilote, vous aurez les personnages Disney classiques tels que Mickey, Donald, Mulan, Jack Sparrow, Hercule, Baloo, La Bête, Belle, Mowgli et j'en passe.Les circuits seront inspirés des univers Disney.