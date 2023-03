Publié le Vendredi 17 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Années 50

Le studio Assemble Entertainment vient de sortir Squad 51 vs. the Flying Saucers, un shoot sur Nintendo Switch. Vous y incarnez l'Escadron 51, le dernier espoir d'une humanité réduite en esclavage par une corporation extra-terrestre, la Vega Corporation.Le jeu alterne entre des phases de shoot'em'up 2D dans un environnement 3D, des cinématiques au style très années 50s et des phases d'action en FMV. Le tout est bien entendu en noir et blanc, reprenant tous les codes des films d'action horreur de science-fiction des années 50.Le jeu est déjà sorti en fin d'année dernière sur PC, PS4 et Xbox One.