- Goons: Legends & Mayhem, un jeu de hockey façon Mario Strikers

Publié le Vendredi 17 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu palet

Aussi réaliste que l'est la série Mario Strikers vis à vis du football, Goons: Legends & Mayhem sera un jeu de hockey, prévu cette année sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.Ambiance arcade, style cartoon, jeux en 3v3, actions délirantes, power-ups déments... chaque joueur a bien entendu ses capacités spéciales et ses coups spéciaux. Mines, téléportation, rayons gelants... il y aura de quoi faire pour rendre les parties plus "amusantes" que le vrai hockey.Pas de prise de tête, donc, pour ce petit jeu signé Firestroke et RageCure Games.