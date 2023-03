- Little Big Adventure 1 et 2 annoncés en versions remasterisées

Publié le Vendredi 17 mars 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Youpi !

Jeux cultes des années 90, avec une musique tiptop, développés par Didier Chanfray et Frédérick Raynal, Little Big Adventure 1 et 2 reviennent l'année prochaine sur PC et consoles. Un remaster vient d'être annoncé.Au menu, refonte graphique complète sous Unreal Engine 5 et, surtout, des contrôles retravaillés : il faut dire que les contrôles d'origine sont, aujourd'hui, totalement obsolètes.Ajoutez les musiques de Philippe Vachey remasterisées et vous aurez une des nouvelles les plus sympatoches de ce début d'année. On est à fond.