- Void Crew, un nouveau jeu d'aventure spatiale

Publié le Vendredi 17 mars 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote

Prévu sur PC, via Steam, le jeu VOid Crew est signé du studio Hutlithut et édité par Focus Entertainment. Le jeu propose une exploration spatiale en coop, jusqu'à 4. Une démo est prévue pour la semaine prochaine.Dans le futur, l'humanité est assaillie par le Hollow, un mystérieux ennemie venu du fin fond de l'espace. 4 héros décident de se lancer à sa rencontre pour le détruire, à bord de leur vaisseau spatial.Durant votre voyage, vous combattrez des hordes d'ennemis, pillerez des épaves à la dérive, mais devrez aussi gérer votre vaisseau, le réparer, l'améliorer... et le personnaliser.