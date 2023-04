- Une sortie sur consoles pour Killer Frequency

Publié le Vendredi 14 avril 2023 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Et avec la date chers auditeurs

Petit rappel, Killer Frequency le nouveau bébé de Team 17 est un jeu d'enquête se déroulant dans les années 80, ou vous incarnez un DJ, animateur de l'émission de radio "The Scream".Mais un petit problème survient : un tueur en série tue vos auditeurs.Pas de panique cependant, il va falloir le trouver, via les indices qu'il vous a laissés et les appels de vos auditeurs, avant qu'il ne décime plus de personnes... et ne vous fasse perdre plus d'audiance.Le jeu sortira sur PC (notamment sur Steam), PS5, PS4, Xbox et Switch le même jour ! Soit le 1er juin 2023.