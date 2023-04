My Horse: Bonded Spirits, un nouveau jeu de cheval

Publié le Vendredi 14 avril 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Hue dada

My Horse: Bonded Spirits est un nouveau jeu d'équitation dans lequel vous allez vous occuper d'un bourrin pour tisser des liens avec, le faire progresser et progresser avec lui, jusqu'à participer à des compétitions.Vous devrez développer votre haras, acheter de nouveaux équipements, vous entraîner, partir faire des balades dans la nature...Et on sait comment ça se termine : une fois trop vieux, on le "met à la retraite". Ça veut dire, en langage cavalier, qu'on l'envoie crever seul comme un con dans un champ. Oh, on ira bien le voir une ou deux fois au début, mais à la fin, plus du tout...Le jeu est prévu sur PC en 2024.