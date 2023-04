Strayed Lights disponible en précommande

Publié le Jeudi 13 avril 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre

Strayed Lights sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 25 avril prochain. Il est signé du studio français Embers Studio. Vous pouvez d'ores et déjà précommander le jeu. Une nouvelle vidéo a été dévoilée pour l'occasion.Strayed Lights est un jeu d'action et d'aventure dans lequel vous allez incarner un être, entre lumière et obscurité, sur le chemin de son éveil. Vous allez devoir affronter de nombreux adversaires tourmentés par leurs démons intérieurs dans des combats à base de parades, de contres et d'attaques, absorbant à chaque coup l'énergie de vos ennemis pour leur renvoyer plus puissamment encore.Les développeurs mettent l'accent sur la narration sans dialogue, la direction artistique, avec des graphismes "peints à la main", le tout dans un monde mystique en ruines.