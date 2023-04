Wartales : le RPG tactique médiéval est disponible

Publié le Jeudi 13 avril 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vous avez aimé Baldur's Gate ?

Shiro Games vient de sortir en version définitive, après plusieurs mois d'accès anticipé, son RPG tactique en monde ouvert, Wartales. Il est disponible sur PC, via Steam . Il est vendu 34,99 € avec une réduction de 25% jusqu'au 24 avril de cette année.Vous y contrôlez un groupe de mercenaires en quête de renommée et argent. Vous allez donc devoir accepter des missions, remplir vos objectifs, explorer le monde... Le jeu se déroule dans l'Empire d'Edoran, ravagé par la Peste et où d'innombrabes créatures n'attendent qu'une chose : vous tuer. Monstres, pestiférés zombis, animaux sauvages... vous aurez fort à faire dans ce monde hostile.En tout cas, ça a l'air chouette.