Ghostwire: Tokyo disponible sur Xbox Series et Xbox Game Pass

Publié le Jeudi 13 avril 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Les Visiteurs sont parmi nous

Sorti l'année dernière sur PC et PS5, le jeu Ghostwire: Tokyo est désormais disponible sur Xbox Series et via le Xbox Game Pass. Sympathique sans être non plus inoubliable, le jeu est à retrouver dans notre test Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'action-aventure développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda, qui se déroule à Tokyo. La population disparait petit à petit, mystérieusement. Ce sont les Visiteurs qui en sont la cause, entités surnaturelles tout droit sorties des légendes, du folklore et des contes japonais.Le jeu sort avec une nouvelle mise à jour (disponible aussi sur les autres plateformes) et qui ajoute un nouveau mode de jeu, de nouvelles zones à explorer, des cinématiques d'histoires inédites et un système de combat approfondi.