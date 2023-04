Trine 5 annoncé par THQ Nordic

Publié le Jeudi 13 avril 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une bonne nouvelle

L'éditeur THQ Nordic et le développeur Fronzenbyte ont annoncé le développement de Trine 5. Le nouvel opus de la série de jeux de plateformes-puzzles va s'enrichir, va peut-être sortir cette année (ou la suivante) sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.On y retrouvera nos trois héros : un mage, une voleuse et un chevalier. Toujours lancés dans une quête avec des ennemis, des boss et des énigmes à résoudre à trois. Il s'agira cette fois-ci de rétablir la justice et la paix dans le royaume.Ça devrait, encore une fois, être du tout bon.