Sherlock Holmes The Awakened, entre enquête et horreur

Publié le Mercredi 12 avril 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Quand Doyle rencontre Lovecraft

Mélange des aventures de Sherlock Holmes et de l'univers de Lovecraft, Sherlock Holmes The Awakened vous entraîne sur les traces de mystérieuses disparitions en Europe et aux Etats-Unis. Ces disparitions semblent liées aux agissements d'une secte adoratrice de dieux anciens.Présenté comme une aventure originale, de celles que Watson ne publiera jamais parce que trop horrible, elle mènera Sherlock Holmes aux portes de la folie, secouant sa santé mentale comme jamais.Le jeu est sorti sur PC, sur toutes les plateformes en ligne. Il est signé Frogwares.